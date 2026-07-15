Ложная тревога? Данные о микропластике в воздухе оказались завышенными

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Реальные измерения показали расхождение с цифрами, которые выдавала симуляция.

Сколько микропластика в воздухе

Фото: © Getty Images/VINCENT FEURAY/Contributor

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Данные о микропластике в воздухе оказались завышенными

Компьютерные модели, десятилетиями пугавшие мир миллионами тонн микропластика в атмосфере, оказались неточными. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Раньше считалось, что при износе шин, выветривании пластиковых отходов и эксплуатации синтетических тканей в воздух ежегодно поднимается от 324 тысяч до десяти миллионов тонн вредных частиц. Однако когда ученые сверили эти симуляции с данными реальных замеров, картина изменилась радикально. Скорректированные расчеты выдали куда более скромную цифру — порядка 4,5 тысячи тонн в год, что в десятки раз ниже самых ходовых прежних оценок.

Главная проблема крылась в отсутствии единой методики подсчета. Одни группы исследователей отлавливают частицы насосами прямо в воздухе, другие изучают пыль, осевшую на землю, причем техника, размеры фильтров и представление результатов от лаборатории к лаборатории разнятся.

При этом парадокс в том, что самые мелкие, наиболее опасные фрагменты современные приборы все еще могут упускать. Так что если крупный микропластик в моделях переоценивали, то содержание наночастиц, напротив, могло быть недооценено.

Пластик ранее уже находили в легких, крови и тканях человека. Лабораторные опыты показывали, что он способен провоцировать воспаления и повреждения клеток, однако условия этих экспериментов не всегда сопоставимы с повседневным уровнем загрязнения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как микропластик проникает в организм и чем опасен.

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