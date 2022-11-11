Ученые «Политеха» создали робота для контроля вредных выбросов на предприятиях

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Небольшой помощник просто незаменим в современных реалиях. Кстати, он может трудиться практически без устали!

Фото, видео: 5-tv.ru

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В петербургском «Политехе» изобрели робота, который будет мониторить экологическую обстановку на предприятиях. Это — компактная модель на колесах, которая делает сразу несколько тестов. Набор датчиков фиксирует уровень шума, запыленности и загазованности. Встроенные камеры позволяют мини-автомобилю создавать 3D-карту помещения, которая помогает ему ориентироваться и придерживаться нужного маршрута.

«Если человек может что-то пропустить, устать, то робот, он достаточно компактный, может практически в любое место заехать, посмотреть, проверить, практически без устали. Есть датчики, благодаря которым он снимает данные и свои координаты», — заметил инженер лаборатории цифрового моделирования индустриальных систем СПбПУ Георгий Васильянов.

Новое изобретение может быть полезно и в других областях. Например, в качестве робота — инвентаризатора на складах — устройство легко программируется на сканирование наклеек с помощью своих камер. Тестируют еще и опцию ведения поисковых работ. Новинка создана в рамках программы Минобрнауки.

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