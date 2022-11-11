Человек погиб при мощном пожаре в промзоне подмосковного Раменского

Срочные сообщения сейчас приходят от экстренных служб — во время слива топлива в Раменском взорвался бензовоз, после чего загорелся автосервис.

Местные жители говорят, что слышат взрывы. По имеющимся данным, один человек погиб, двое — пострадали.

Ведутся разбирательства. Детали случившегося уточняются.