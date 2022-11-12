Павлины продолжают преследовать главу МИД России Сергея Лаврова

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 167

Главу МИД РФ Лаврова по прибытии в Камбоджу встретили танцовщицы в костюмах павлинов

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; Telegram / MariaVladimirovnaZakharova; 5-tv.ru

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Случайно или нет, но главе МИД РФ живые птицы и девушки в костюмах, стилизованные под их яркое оперение, встречаются во всех поездках в восточные страны.

Павлины снова встречают главу МИД Сергея Лаврова в зарубежных поездках. Начиная с мая 2022 года, эти экзотические птицы всегда присутствуют рядом с российским министром.

Вот и сейчас, когда российская делегация во главе с Лавровым прибыла в столицу Камбоджи Пномпень, практически первое, что увидели дипломаты — павлины. Точнее, танцующие девушки в нарядах, искусно имитирующих яркое оперение диковинных птиц.

«В Камбодже готовились: в аэропорту встречают павлины — верные спутники Сергея Викторовича в ходе визитов», — иронично отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав в подтверждение видео в официальном Telergam-канале.

Павлины становятся настоящим мемом, ведь куда бы ни направился с визитом Лавров, какие бы теплые страны ни посетил, везде его окружают эти птицы. И даже если мероприятия проводятся в помещении, как это было в ходе министерской встречи АСЕАН в Камбодже, там обязательно появятся павлины.

Впервые с этими птицами Лавров столкнулся в мае 2022-го в столице Таджикистана, где пресс-конференция по итогам Совета глав МИД СНГ в Душанбе проходила на открытом воздухе. Следующая встреча с пернатыми крикунами произошла во время пресс-конференции главы МИД РФ и министра иностранных дел Конго Жан-Клода Гакосо.

Ранее рассказывал, как Сергей Лавров подколол западных журналистов.

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