Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в Новой Каховке

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 2 866

ВСУ начали атаковать регион, когда полным ходом шла эвакуация мирных жителей.

Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в Новой Каховке

Фото: 5-tv.ru

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Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в Новой Каховке. ВСУ начали атаковать регион, когда полным ходом шла эвакуация мирных жителей. Об этом сообщила военкор «Известий» Наталия Графчикова.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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