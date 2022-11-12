«Большой проект»: политолог оценил шансы Арестовича стать президентом Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 651

Евгений Минченко рассказал о шансах Алексея Арестовича стать президентом Украины

Фото, видео: Facebook* / alexey.arestovich; Евгений Минченко / ТАСС; 5-tv.ru

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Жена советника украинского президента отреклась от родного языка. Что запланировала семья Арестовичей?

Жена Алексея Арестовича сообщила, что ее супруг сможет заменить президента Украины Владимира Зеленского. В беседе с 5-tv.ru политолог Евгений Минченко рассказал, каковы шансы Арестовича стать следующим лидером Незалежной.

Жена советника украинского президента Анастасия Арестович отказывается говорить на родном языке. Эксперт считает, что ее поведение — часть большого проекта, о котором заявлял ее муж. Он собирается баллотироваться в президенты, однако и сам использует русскую речь, нарушая жесткие запреты Киева.

«Это один из тех людей, которые работают с электоратом на юго-востоке и создают для них иллюзию, что Россия — это вековечный враг», — добавил эксперт.

Евгений Минченко объяснил, что Арестович намерен объединить украинский народ в борьбе против России, но отказываться от русской речи не планирует. По словам политолога, в команде Зеленского есть радикалы, которые признают исключительно украинскую речь, но советник президента к таким не относится.

«Есть умеренные, которые против России, которые Россию ненавидят, но при этом не готовы отказываться от русского языка. Ровно подобную стратегию исповедовал в свое время Зеленский во время выборов президента, когда он очень много говорил на русском языке», — подчеркнул политолог.

По словам Евгения Минченко, жена Арестовича работает с мужем сообща. Ее скандальные выходки — ни что иное, как часть пиар-хода.

«Так или иначе, там есть общая линия коммуникативная, которая во многом завязана на том, что надо удерживать лояльность русскоязычных избирателей» — сказал Минченко и отметил, что 70% украинских военных говорят на русском языке.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Арестовича назвала следующего президента Украины.

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