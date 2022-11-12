«Большой проект»: политолог оценил шансы Арестовича стать президентом Украины

Жена советника украинского президента отреклась от родного языка. Что запланировала семья Арестовичей?

Жена Алексея Арестовича сообщила, что ее супруг сможет заменить президента Украины Владимира Зеленского. В беседе с 5-tv.ru политолог Евгений Минченко рассказал, каковы шансы Арестовича стать следующим лидером Незалежной.

Жена советника украинского президента Анастасия Арестович отказывается говорить на родном языке. Эксперт считает, что ее поведение — часть большого проекта, о котором заявлял ее муж. Он собирается баллотироваться в президенты, однако и сам использует русскую речь, нарушая жесткие запреты Киева.

«Это один из тех людей, которые работают с электоратом на юго-востоке и создают для них иллюзию, что Россия — это вековечный враг», — добавил эксперт.

Евгений Минченко объяснил, что Арестович намерен объединить украинский народ в борьбе против России, но отказываться от русской речи не планирует. По словам политолога, в команде Зеленского есть радикалы, которые признают исключительно украинскую речь, но советник президента к таким не относится.

«Есть умеренные, которые против России, которые Россию ненавидят, но при этом не готовы отказываться от русского языка. Ровно подобную стратегию исповедовал в свое время Зеленский во время выборов президента, когда он очень много говорил на русском языке», — подчеркнул политолог.

По словам Евгения Минченко, жена Арестовича работает с мужем сообща. Ее скандальные выходки — ни что иное, как часть пиар-хода.

«Так или иначе, там есть общая линия коммуникативная, которая во многом завязана на том, что надо удерживать лояльность русскоязычных избирателей» — сказал Минченко и отметил, что 70% украинских военных говорят на русском языке.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Арестовича назвала следующего президента Украины.

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