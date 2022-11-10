Жена Арестовича назвала следующего президента Украины

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Анастасия Арестович дала «гламурное» интервью, где даже отказалась говорить на украинском языке.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жена Алексея Арестовича — советника президента Владимира Зеленского — отказалась говорить на украинском языке. Интервью, которое дала Анастасия Арестович, вызвало неоднозначную реакцию на Украине.

«Мне комфортнее говорить на русском языке. Не планирую переходить на украинский язык», — подчеркнула леди.

Удивила Анастасия Арестович и другими откровениями. Так, она заявила, что ее муж — в разгар рабочего дня может просто лежать на диване и читать. Ну и, конечно, не забыла женщина отметить перспективы карьерного роста у мужа: добавила, что из него получится отличный следующий президент Украины.

Многих возмутило это гламурное интервью в сложное для Украины время. В комментариях пишут, что Анастасия Арестович давно примеряет на себя образ первой леди.

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