Жена Арестовича назвала следующего президента Украины
Анастасия Арестович дала «гламурное» интервью, где даже отказалась говорить на украинском языке.
Фото, видео: 5-tv.ru
Жена Алексея Арестовича — советника президента Владимира Зеленского — отказалась говорить на украинском языке. Интервью, которое дала Анастасия Арестович, вызвало неоднозначную реакцию на Украине.
«Мне комфортнее говорить на русском языке. Не планирую переходить на украинский язык», — подчеркнула леди.
Удивила Анастасия Арестович и другими откровениями. Так, она заявила, что ее муж — в разгар рабочего дня может просто лежать на диване и читать. Ну и, конечно, не забыла женщина отметить перспективы карьерного роста у мужа: добавила, что из него получится отличный следующий президент Украины.
Многих возмутило это гламурное интервью в сложное для Украины время. В комментариях пишут, что Анастасия Арестович давно примеряет на себя образ первой леди.
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