Жена Арестовича назвала следующего президента Украины

Жена Алексея Арестовича — советника президента Владимира Зеленского — отказалась говорить на украинском языке. Интервью, которое дала Анастасия Арестович, вызвало неоднозначную реакцию на Украине.

«Мне комфортнее говорить на русском языке. Не планирую переходить на украинский язык», — подчеркнула леди.

Удивила Анастасия Арестович и другими откровениями. Так, она заявила, что ее муж — в разгар рабочего дня может просто лежать на диване и читать. Ну и, конечно, не забыла женщина отметить перспективы карьерного роста у мужа: добавила, что из него получится отличный следующий президент Украины.

Многих возмутило это гламурное интервью в сложное для Украины время. В комментариях пишут, что Анастасия Арестович давно примеряет на себя образ первой леди.