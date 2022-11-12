Россия запретила проход ряду судов через Керченский пролив в Азовское море

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 30

В Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции прояснили ситуацию.

Россия запретила проход ряду судов через Керченский пролив в Азовское море

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Российская сторона вынесла решение о запрете прохода ряда судов через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает ТАСС.

«Проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры распространяются только на те корабли, которые не были загружены в России.

Причины принятия решения не оглашались. От российской стороны официальных комментариев не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили две радиолокационные станции производства США на Украине.

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