Россия запретила проход ряду судов через Керченский пролив в Азовское море

Российская сторона вынесла решение о запрете прохода ряда судов через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает ТАСС.

«Проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры распространяются только на те корабли, которые не были загружены в России.

Причины принятия решения не оглашались. От российской стороны официальных комментариев не поступало.

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