Российские военные уничтожили две радиолокационные станции производства США
Минобороны: в Харьковской области и ДНР уничтожены две РЛС производства США
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Палинчак; Минобороны РФ
Также сообщается о подавлении под Харьковом батареи гаубиц М777.
Российские военные в ходе спецоперации уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Долина Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», — сказал он на брифинге.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы у села Кругляковки Харьковской области была подавлена батарея артиллерийских систем М777 американского производства.
До этого российская артиллерия и авиация уничтожила три РЛС AN/TPQ-50 под Красным Лиманом в ДНР, Новогригоровкой в Херсонской области и Новополтавкой в Николаевской области.
Ранее в этот день в Минобороны сообщили о ликвидации российскими военными в ходе выполнения очередного задания более 85 иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, российская армия готовится занять позиции на левом берегу Днепра.
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