Бомбардировщик и истребитель времен Второй мировой столкнулись в воздухе в США

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 41

В результате удара так называемая «Летающая Крепость» разлетелась на части. Видео с моментом авиапроисшествия появилось в соцсетях.

Фото, видео: Thomas Kelsey / ТАСС; Twitter / GianKaizen; Youtube / Getting thru Life; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Бомбардировщик и истребитель времен Второй мировой войны столкнулись в воздухе во время авиашоу в США. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на очевидцев. Видео с моментом авиапроисшествия разлетелось по социальным сетям.

Авария произошла во время авиашоу Wings Over Dallas («Крылья над Далласом»), которое днем 12 ноября проходило в Техасе. Столкнулись бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая Крепость») и истребитель Bell P-63 Kingcobra («Королевская кобра»). В результате удара оба самолета разлетелись на части.

Достоверной информации о погибших и пострадавших пока нет. СМИ сообщают, что среди членов экипажей обоих самолетов никто не выжил. В Федеральном управлении гражданской авиации США (FFA) этого пока не подтвердили. Там также заявили, что не знают, сколько людей было в бомбардировщике и истребителе.

Ранее 5-tv.ru публиковало видео другой авиакатастрофы. На кадрах видно, как самолет с пожарными врезался в склон действующего вулкана Этна.

+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
60.22
-1.02 61.54
0.54
Достать чернил и плакать. Китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября

Последние новости

0:30
Брухунова рассказала, как проводит свободное от ухода за сыном и мужем время
0:01
Бомбардировщик и истребитель времен Второй мировой столкнулись в воздухе в США
23:44
Кормухина призвала Милохина пойти учиться и найти работу: «Никчемное существо»
23:27
Дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили бронетехнику ВСУ — видео от первого лица
23:10
Дмитрий Рогозин анонсировал поставки самого современного вооружения в зону СВО
22:53
Собчак назвала бесценной реакцию жены Зеленского на его жалобы

Сейчас читают

Вдова Мамонова впервые за долгое время вышла на связь: «Все время у него бываю»
Бомба замедленного действия: опасна ли болезнь косуль для человека?
В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине: кто первый?
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика