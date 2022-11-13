Бомбардировщик и истребитель времен Второй мировой столкнулись в воздухе в США

Бомбардировщик и истребитель времен Второй мировой войны столкнулись в воздухе во время авиашоу в США. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на очевидцев. Видео с моментом авиапроисшествия разлетелось по социальным сетям.

Авария произошла во время авиашоу Wings Over Dallas («Крылья над Далласом»), которое днем 12 ноября проходило в Техасе. Столкнулись бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая Крепость») и истребитель Bell P-63 Kingcobra («Королевская кобра»). В результате удара оба самолета разлетелись на части.

Достоверной информации о погибших и пострадавших пока нет. СМИ сообщают, что среди членов экипажей обоих самолетов никто не выжил. В Федеральном управлении гражданской авиации США (FFA) этого пока не подтвердили. Там также заявили, что не знают, сколько людей было в бомбардировщике и истребителе.

Ранее 5-tv.ru публиковало видео другой авиакатастрофы. На кадрах видно, как самолет с пожарными врезался в склон действующего вулкана Этна.