Очередное омоложение: как Пугачева сделала новое лицо

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 51

Пластический хирург Володченков: моложавое лицо Пугачевой — результат серии операций

Очередное омоложение: как Пугачева сделала новое лицо

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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В качестве сравнения можно изучить черты лица исполнительницы на летних и осенних фотографиях.

Новое лицо показала певица Алла Пугачева, сообщает KP.RU. На изменения во внешности исполнительницы обратили внимание местные жители.

«Опять помолодела!» — пишут в социальных сетях.

Известный пластический хирург Иван Володченков пояснил, как преобразилась звезда. По его словам, на летних фотографиях стоит обратить внимание на глаза, нижние веки которых асимметричны.

«Также слева видны небольшие намеки на остаточные жировые грыжи, есть „завалы“ по нижней границе орбиты. Заметны малярные мешки, они асимметричны — с правой стороны выражены больше», — сказал Володченков.

Он добавил, что, присмотревшись, можно заметить несимметричность носогубной складки, а это означает коррекцию средней трети лица. Кроме того, с левой стороны складка идет с так называемой «ступенькой», то есть с небольшим переходом.

«В этой зоне косметологи любят делать инъекции филеров, чтобы нивелировать складочку. А в результате после этих процедур в месте введения филлеров могут образоваться гелиомы — естественно это не онкологическое новообразование, а образованное препаратами филлеров», — прокомментировал пластический хирург.

Специалист подчеркнул, что после подтяжки средней трети лица, а именно первой и второй пластики, всегда есть избыточная отечность. Результат виден приблизительно через полгода. Если посмотреть на фотографии знаменитости, сделанные в октябре и ноябре, то вышеописанные черты уже не видно.

По предположению Володченкова, Алле Борисовне сделали пластику век, выравнивание латерального (наружного) угла глаза и справа, и слева околоскуловой области. Мог быть использован липофилинг, когда собственный жир вводится в зоны, которые надо корректировать или инъекции филеров. Пластический хирург упомянул и аппаратную косметологию. Таким образом Пугачева снова омолодилась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему коллеги ненавидят Пугачеву.

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