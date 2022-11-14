Продюсер объяснил сборы Ларисы Долиной на Мальдивы: «Лучше, если выгорит?»

Многие россияне не одобрили планы народной артистки в нынешней ситуации поехать на отдых за границу.

Певица Лариса Долина заслужила отдых, поэтому неправильно осуждать ее за поездку на Мальдивы. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил продюсер Дмитрий Ашуров, комментируя планы народной артистки РФ отправиться в отпуск на так называемые райские острова.

«У каждого человека свой ритм жизни, после чего ему необходим отпуск. Кто-то в саду ягоды собирает, кто-то грибы в лесу, кто-то пляжный отдых выбирает, кто-то горнолыжные курорты. Я считаю, что Лариса Александровна много трудилась и ей нужно отдохнуть, прийти в себя, восстановиться. И почему бы и нет? Человек имеет право на свой личный отдых», — отметил он.

По словам Ашурова, Долина никому не мешает, не портит жизнь и ничего плохого не делает тем, что поедет отдохнуть на Мальдивы.

«Лучше, если человек выгорит и будет себя потом плохо чувствовать? Это тоже нужно учитывать, тем более, что Ларисе Александровне не 17 лет, а человеку ее возраста нужно иметь возможность отдыхать. Поэтому, я надеюсь, наши граждане ее не осудят», — заключил продюсер.

Певица в интервью «МК» ранее заявила, что два года не была в отпуске и в январские каникулы намерена отправиться на Мальдивы. Она призналась в любви к островам, отметив, что там мало людей, голубой океан и белый песок.

Многие россияне не одобрили планы известной артистки. По их мнению, сейчас, когда страна находится в крайне непростой ситуации и ведет боевые действия, знаменитости не должны отдыхать за рубежом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как восьмилетняя дочь рэпера Тимати упала с доски для серфинга в океан на Мальдивах.