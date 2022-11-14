В результате мощного взрыва в Харькове мог пострадать промышленный объект

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 45

Мэр Харькова Терехов: в результате взрыва пострадал предварительно промышленный объект

В результате мощного взрыва в Харькове мог пострадать промышленный объект

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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До этого стало известно, что серия мощных взрывов прогремела в городе.

В Харькове произошел ракетный обстрел Индустриального района. Глава администрации города Игорь Терехов опубликовал сообщение в своем Telegram-канале.

«Предварительно — промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется», — написал мэр Харькова.

До этого стало известно о прогремевшей серии мощных взрывов в городе. Пользователи соцсетей сообщили минимум о трех из них, в разных концах Харькова.

В конце октября Киев готовил теракт с гибелью мирных жителей в Волчанске под Харьковом. По плану националистов, все должно было случиться во время раздачи продуктовой помощи, при чем через обстрел из артиллерийских орудий руками иностранных наемников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как украинские разведчики попали в плен в окрестностях села Берестовое в Харьковской области.

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В результате мощного взрыва в Харькове мог пострадать промышленный объект

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