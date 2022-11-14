Три человека погибли в результате ДТП с иномарками под Петербургом

В Ленинградской области произошло страшное ДТП, погибли три человека. На 75-м километре трассы Петергоф — Кейкино столкнулись две иномарки.

Один из водителей, а также пассажиры обоих авто скончались на месте. Второй водитель серьезно пострадал.

По предварительной версии, именно он выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения. Городская прокуратура проводит проверку по факу ДТП.