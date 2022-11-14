Три человека погибли в результате ДТП с иномарками под Петербургом

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Водитель, который по предварительной версии стал виновником аварии, серьезно пострадал.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Bychkov; 5-tv.ru

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В Ленинградской области произошло страшное ДТП, погибли три человека. На 75-м километре трассы Петергоф — Кейкино столкнулись две иномарки.

Один из водителей, а также пассажиры обоих авто скончались на месте. Второй водитель серьезно пострадал.

По предварительной версии, именно он выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения. Городская прокуратура проводит проверку по факу ДТП.

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