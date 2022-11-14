Стало известно, какие мужчины хотят доминировать в отношениях

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 48

По мнению астрологов, женщине нужно узнать, под каким созвездием родился ее кавалер. Тогда она поймет, каким он будет в отношениях.

Стало известно, какие мужчины хотят доминировать в отношениях

Фото: www.globallookpress.com / Channel Partners

Зачастую мужчины хотят быть главным в отношениях с женщинами, при этом они не спрашивают мнение своей второй половинки в различных вопросах. Более того, многие попросту подавляют ее потребности. Как же сразу вычислить тирана и под какими знаками зодиака они чаще всего скрываются?

Овен

Мужчина, рожденный под этим знаком зодиака, должен быть везде главным. Мужчина-овен даже если и хочет построить собственную семью, он никогда не окажется под влиянием своей супруги. Поэтому он регулярно будет устраивать ей скандалы. Овен прислушивается только к своему мнению, другие люди для него не существуют. Этот мужчина хочет, чтобы соглашались только с ним. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Скорпион

Мужчина, рожденный под этим знаком зодиака, не приспособлен к семейным отношениям. Скорпион способен подавлять негативные стороны своего характера, но рано или поздно его натура даст о себе знать. Ведь этому знаку зодиака присуща эмоциональность. Мужчина-скорпион выплескивает свой негатив на близких, он постоянно их критикует, если у него плохое настроение.

Дева

Мужчины-Девы могут быть идеальными партнерами в отношениях, но зачастую они бывают настоящими деспотами. Они могут устроить «сладкую жизнь» своему возлюбленному. Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, ворчат и постоянно чем-то недовольны. ссорятся со своей возлюбленной. Кроме того, настроение Девы нестабильно — оно регулярно скачет из-за того, что она подавляет эмоции в себе.

Ранее 5-tv.ru опубликовал список, каким знакам зодиака не суждено похудеть.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
60.22
-1.02 61.54
0.54
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