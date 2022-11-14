Гормональная буря: как женщине подготовиться к менопаузе

Серебряное цунами — новый термин, который характеризует стремительное старение населения планеты. Текущий XXI век — время людей в старшем возрасте. Для того чтобы продлить свою молодость, нужно продлевать период активной жизни, заботиться о своем здоровье. Также очень важно поддерживать интерес ко всему как можно дольше. Об этом женщине стоит задумываться задолго до наступления менопаузы, рассказала врач высшей квалификационной категории Вера Балан.

Что такое менопауза?

Она происходит в организме женщины. Это период, когда он перестраивается от деторождения к периоду, когда это будет невозможно. Иногда она сопровождается прогрессирующими хроническими заболеваниями, приливами и потливостью.

Зачастую менопауза у женщины наступает в 51 год, однако предвестники можно ощутить и в 40 лет. Например, так называемый «туман в голове», инфекции мочеполовых путей. Длится такой период от нескольких месяцев до нескольких лет.

«Переход в менопаузу — период, когда гормональные изменения уже начались, но женщина еще может забеременеть и родить ребенка», — рассказала она в беседе с aif.ru.

По ее словам, у женщины в возрасте 40-45 лет в организме у женщины начинается перестройка. Гормонов может быть то много, то мало, и такая ситуация может длится годами. Такой дисбаланс ухудшает настроение женщины. Также о приближении менопаузы говорит укорочение цикла. При этом в яичниках остаются единичные фолликулы, которые продолжают вырабатывать гормоны. В это время необходимо регулярно наблюдаться у врача, потому что могут возникнуть кисты. Этот процесс влияет и на матку: увеличивается эндометрий, развиваются полипы. Также надо регулярно сдавать мазки на онкоцитологию, чтобы не допустить развитие онкологических заболеваний.

Есть также и другие симптомы приближающейся менопаузы. Например, немотивированное беспокойство, депрессии, ухудшение концентрации, внимания, памяти, снижение качества сна. Также может развиваться атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, остеопороз.

У некоторых женщин эти симптомы сохраняются даже спустя десятки лет после окончания менструаций. Балан отметила, что не стоит страдать и терпеть эти неприятные симптомы, ведь можно стремиться предупредить и уменьшить их влияние на жизнь.

Как подготовиться

Например, при проблемах с настроением не стоит пренебрегать успокоительными средствами — они помогут адаптироваться. Лучше также позаботиться о снижении веса. Особенно это важно женщинам, у которых жир скапливается на боках и животе. Если самостоятельно справиться не получается, нужно обратиться к диетологу.

Специалист порекомендовала избавиться от вредных привычек, таких как курение. Оно увеличивает риск возникновения нейровегетативных симптомов климакса. Кроме того, оно оказывает большее влияние на возникновение неприятных симптомов, чем низкий уровень физической активности, отсутствие полноценного питания или потребление кофе.

Эксперт рассказала про эффективный способ, который поможет справиться с большей частью неприятных симптомов в перед менопаузой и в самой менопаузе. В это время необходимо получать недостающие организму эстрогены и прогестероны извне. Для гормональной терапии есть таблетки, гели и импланты. Все препараты назначаются только после обследований.

Также гормональную перестройку поможет пережить коррекция режима дня, которые помогут пережить гормональную перестройку.:

Здоровое питание. В рационе желательно уменьшить или вообще отказаться насыщенные жиры, соль, сахар, при этом заменив их на растительную пищу, цельное зерно.

Прием витамина D, который способствует усвоению кальция.

Отказ от алкоголя и кофеина

Физическая активность. Необходимо заниматься спортом не менее получаса в день, а также гулять на свежем воздухе.

Выполнять упражнения Кегеля

Избавление от стрессов. Можно освоить методики, которые успокаивают нервы.

Балан подчеркнула, что важно не игнорировать свое самочувствие и не заниматься самолечением. Тогда женщина сможет пережить этот период максимально комфортно.

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