В США назвали три категории иностранных наемников на службе у киевского режима

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Military Watch Magazine сообщил о трех категориях иностранных наемников, воюющих на Украине

В США назвали три категории иностранных наемников на службе у киевского режима

Фото: www.globallookpress.com / Pfc. David Dumas

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По данным российского МИД, на Украину приехали воевать восемь тысяч иностранных боевиков. Более трети из них уже ликвидированы.

В боевых действиях на стороне киевского режима участвуют три категории наемников. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Первые — действующие военнослужащие иностранных армий и агенты спецслужб. Они находятся на Украине по заданию правительств своих стран и ими же финансируются. При этом они стараются не вступать в прямые боестолкновения с российскими военными, чтобы не вызвать международный скандал.

Вторые — наемники из восточноевропейских государств, в первую очередь из Польши. Большая часть из них завербована на Украину частными военными компаниями, которые издание называет «организациями-подрядчиками». Отмечается, что эти боевики активно участвуют в боевых действиях и несут большие потери.

Третьи — добровольцы из разных стран, приехавшие воевать на Украину якобы по идеологическим соображениям. Костяк этой группы составляют бывшие военнослужащие НАТО с боевым опытом, однако есть и те, кто никогда ранее не воевал.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на Украину с оружием в руках Запад отправил восемь тысяч наемников. Всего за время спецоперации там уничтожено более трех тысяч иностранных боевиков. Известно, что в рядах наемников из Польши воюют даже женщины. Их тела находили после боев на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ликвидации в ходе боевых действий на территории ЛНР австралийского наемника Тревора Кьелдала по прозвищу «Ниндзя», воевавшего в составе 49-го батальона «Карпатская сечь» ВСУ.

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