Киевскому режиму все равно, кого делать пушечным мясом.

Женщины-наемники из Польши принимали участие в украинском наступлении вместе с мужчинами. Об этом сообщил военнослужащий из Харьковской области. Он отметил, что этот факт был обнаружен во время атак противника на другом направлении.

«Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом», — сказал боец.

Он также раскритиковал киевский режим и его сторонников за отправку девушек на передовую. По его мнению, любой мужчина должен умереть достойно — например, защищая свою родину. Когда вместо крепких представителей сильного пола приходят женщины — это «крысятничество», по мнению солдата.

«Воевать как мужик, это не каждый может, как показала практика. Родился ты мужиком — так умри ты как мужик. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов — Прим. ред.) нам скидывать (с беспилотников — Прим. ред.), женщин в атаку отправлять», — объяснил он.

К слову, в России некоторые женщины тоже служат в ВС РФ. Однако пойти на службу — их собственный выбор. Ранее 5-tv.ru публиковал условия, при которых российские красавицы могут оказаться в армии.