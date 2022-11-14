Ипотечные каникулы предлагают разрешить всем семьям с детьми, а не только тем, у кого упал доход. Послабления хотят давать и тому, у кого в собственности более одной квартиры. Да и вовсе упростить условия предоставления ипотечной отсрочки. Все детали расскажет корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Маленькая — около 20 квадратных метров — зато своя. А могла стать собственностью банка, когда в пандемию Елена потеряла работу и не знала, чем оплачивать ипотеку. Тогда девушку спасли кредитные каникулы.

«На тот момент месяц или пару нам не платили зарплату вообще. Я этим предложением воспользовалась, пошла в банк и оформила», — рассказала собственница квартиры Елена Карцева.

Право забыть о платежах на срок до полугода сейчас можно получить не во всех сложных ситуациях. По закону отсрочку дадут тем, кто потерял работу, стал инвалидом, ушел на больничный дольше чем на два месяца, лишился трети дохода или приобрел иждивенца. Риелторы считают: на каникулы нужно разрешить уходить еще и всем, у кого просто есть дети.

«Предлагается и тем, у кого несовершеннолетние дети, тоже расширить — вне зависимости от того, какая ситуация. В целом, речь идет о том, чтобы более лояльными сделать условия. Чтобы граждане не боялись брать ипотеку», — сообщил директор риэлтерского агентства Ильдар Хусаинов.

На первичном рынке в кредит покупают больше 80% квартир. Новостройки берут и те, у кого уже есть жилье в собственности. Таким заемщикам ипотечные каникулы сейчас не дают, даже если их крыша над головой — доля в квартире родителей. Поэтому предлагается убрать из перечня требование о единственном жилье. А стоимость кредита, при которой дают отсрочку, с текущим ростом цен на недвижимость можно и повысить.

Сейчас на ипотечные каникулы могут уйти только те, у кого сумма кредита не превышает 15 миллионов. Примерно столько еще на уровне котлована в столице стоит однушка в пределах третьего транспортного кольца или просторная двушка ближе к окраине. В хороших районах в центре или в почти готовом доме ценник может быть еще выше.

В Госдуме к инициативе риелторов, которые получают процент от стоимости жилья, относятся с осторожностью. Отправлять на кредитные каникулы депутаты предлагают не все семьи с детьми подряд, а например, только многодетные.

«Безусловно, мы поддерживаем инициативу об ипотечных каникулах для семей с детьми. В том случае если 50% от общей суммы дохода составляют обязательные платежи и ипотека, то ипотечные каникулы должны вводиться», — заявил депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Банки инициативу пока оценивают. Теоретически они могут заложить риски в процентную ставку, и тогда это ударит по карману всех заемщиков.

«Реализация предложенных мер не сильно скажется на деятельности банков. Кроме того, банки самостоятельно будут разрабатывать программы для поддержки граждан. Что касается рисков, в основном это является недостаточной информированностью заемщиков относительно того, как работают кредитные каникулы», — рассказал Евгений Сеньковский, директор департамента по работе с просроченной задолженностью банка.

Банки предупреждают: если заемщик попал в трудную ситуацию, которая не подходит под правила выдачи каникул, он может попросить реструктуризировать кредит: сделать срок ипотеки больше, а сумму платежа — меньше. Это позволит не испортить просрочками кредитную историю. А главное — не потерять квартиру. Если она куплена в ипотеку, банк имеет право забрать даже единственное жилье.