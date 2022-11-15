Опухла и покраснела: Регина Тодоренко пожаловалась на здоровье перед съемками
Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на аллергическое высыпание на лице
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитость понимает, что красота не вечная, и бережно заботится о своей коже. Однако что-то пошло не так.
Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам на аллергическую реакцию, которая выступила у нее на лице. Красная сыпь покрыла кожу знаменитости впервые. Об этом она рассказала в своей социальной сети.
32-летняя Тодоренко показала кадры своего внешнего вида перед съемками. По всему лицу артистки проступили красные пятна и появилась припухлость.
«Никогда не было, а тут прям полосы. Пришла сниматься в кино…», — раздосадовалась звезда шоу-бизнеса.
У Регины Тодоренко случилась аллергическая реакция.
Знаменитая телеведущая подчеркнула, что бережно относится к своему лицу, потому что оно приносит ей доход. По словам Регины, внешность — это «материал», с которым она работает.
Жена певца Влада Топалова также поделилась с поклонниками своими секретами ухода. Чтобы сохранить красоту и молодость, Тодоренко делает массажи, использует патчи для глаз, косметические сыворотки и маски. Звезда добавила, что никогда не пробовала инъекции красоты, однако не отрицает их необходимость в будущем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анну Седокову мучают странные приступы крапивницы. Врач сообщил о смертельной опасности подобных реакций организма.
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