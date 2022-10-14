Внезапная смерть? Врач оценила странные приступы крапивницы Анны Седоковой

Экс-участница группы «ВИА Гра» борется с недугом годами. Сейчас очередное обострение.

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья бывшей участницы группы «ВИА Гра» Анны Седоковой. Она рассказала, что из-за стресса столкнулась с обострением старого заболевания — крапивницы. Врач-дерматолог Лидия Гаевская в беседе с 5-tv.ru оценила состояние певицы и рассказала, к чему могут привести такие «сюрпризы» организма.

Гаевская пояснила, что крапивница — это аллергическая реакция организма, которая проявляется в виде покраснений, высыпаний и пузырьков на коже, которые сопровождаются нестерпимым зудом. Такая реакция может возникнуть на что угодно: фрукты, овощи и даже вода.

«Крапивница является серьезным заболеванием, тяжелым, и может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу», — добавила Гаевская.

Дерматолог объяснила, что крапивница в легкой форме сопровождается легкими симптомами, однако тяжелая форма заболевания может привести к отеку Квинке и анафилактическому шоку. Эти осложнения могу привести к летальному исходу.

Гаевская предостерегла людей, которые находятся в группе риска и заявила, что крапивница может возникнуть также и у людей, у которых ее никогда не было.

«Если вы в группе риска или гиперчувствительный, если у вас есть аллергическая реакция на что-то, то важно понимать, что на другие раздражители со временем реакция тоже может появиться. Даже если ее у вас никогда не было. Поэтому лучше чтобы у вас всегда собой были препараты антигистаминные», — рассказала Гаевская.

После поступления аллергена в организм необходимо тут же прекратить его потребление. По словам эксперта, если таблетки не помогают, нужно прибегнуть к более интенсивному варианту лечения. Такое бывает, если в организме накопилась большая доза аллергена.

Именно на это и жаловалась Анна Седокова своим поклонникам. Певица мучается без уколов, ведь таблетки плохо справляются с ее недугом и вызывают сонливость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова покрылась красными пятнами из-за обострения тяжелой болезни.