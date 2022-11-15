Подросток в Нижневартовске чуть не утонул в бассейне из-за безразличия других

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Безопасность на воде — главный аспект, знать который необходимо. Видимо, не все это понимают.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Luigi Mariani; 5-tv.ru

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Подросток в Нижневартовске ушел под воду, когда тренер перестал смотреть на него. Информацию об этом предоставил СК РФ по региону. Видео с моментом происшествия оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как рядом с разделителем дорожек купается человек, а после начинает тонуть. В этот момент никто не оказал ему необходимую помощь. Благодаря оперативным действиям медицинских сотрудников 14-летний ребенок остался жив.

Теперь по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

В сентябре этого года похожий случай произошел в подмосковном Подольске. Там во время тренировки по синхронному плаванию утонула 14-летняя девочка. По предварительным данным, подросток наглотался воды и потерял сознание.

Когда вода уносит детские жизни — это становится серьезным ударом для родных, близких и родителей. Однако не все истории кончаются также печально, как предыдущая. Ровно год назад 5-tv.ru сообщал, как житель Уфы спас провалившуюся под лед семилетнюю девочку.

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