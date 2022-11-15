Вертолет аварийно сел в Иркутской области
| Происшествия Эксклюзив 42
На борту находились десять человек, включая экипаж.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Вертолет совершил аварийную посадку в Иркутской области. По данным 5-tv.ru, на борту находились шесть пассажиров и четыре члена экипажа.
Предварительно, винтокрылая машина успешно приземлилась в Жигаловском районе. Погибших нет.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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