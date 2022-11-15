Вертолет аварийно сел в Иркутской области

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 42

На борту находились десять человек, включая экипаж.

Вертолет аварийно сел в Иркутской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Вертолет совершил аварийную посадку в Иркутской области. По данным 5-tv.ru, на борту находились шесть пассажиров и четыре члена экипажа.

Предварительно, винтокрылая машина успешно приземлилась в Жигаловском районе. Погибших нет.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

 

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