Вертолет аварийно сел в Иркутской области

Вертолет совершил аварийную посадку в Иркутской области. По данным 5-tv.ru, на борту находились шесть пассажиров и четыре члена экипажа.

Предварительно, винтокрылая машина успешно приземлилась в Жигаловском районе. Погибших нет.

Обстоятельства произошедшего уточняются.