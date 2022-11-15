Несколько регионов Украины оказались обесточены из-за взрывов

Несколько регионов Украины остались обесточены после взрывов — в их числе Киев, Харьковская и Львовская области. Данную информацию подтверждают местные власти.

Так, киевские чиновники проинформировали от трех взрывах в Печерском районе столицы. Из-за этого там сейчас массово отключают электричество, но пока не в аварийном порядке. Это подтвердил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

«Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома.<…> Еще одно попадание в Печерском районе, многоэтажка. Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению НЭК Укрэнерго, энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В частности, и в столице. <…> Графики стабилизационных отключений пока не действуют», — пояснил он.

А вот в Харькове вообще пропал свет, приостановлено движение электропоездов, сообщил губернатор региона Олег Синегубов.

«Нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. Есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах», — говорится в его мэссендджере.

Подтвердил информацию о взрывах мэр Львова Андрей Садовый — город, по его словам, частично обесточен. Там удар пришелся по объекту энергетической инфраструктуры. Из-за проблем с электричеством сотовая связь работает с перебоями.

«Часть города без электроэнергии. <…> Мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки», — сообщил он в Telegram-канале.

В свою очередь Житомир вообще остался без света после ударов по энергетическим объектам, сообщил в своих соцсетях мэр города Сергей Сухомлин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощных взрывах в Киеве.