Власти ДНР раскрыли дальнейшую судьбу «Азовстали»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 128

Власти ДНР сообщили о планах частичного восстановления производства на «Азовстали»

Власти ДНР раскрыли дальнейшую судьбу «Азовстали»

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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В нынешнем разрушенном состоянии комбинат представляет угрозу для экологии региона.

На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе частично возобновится металлургическое производство. Это предусмотрено концепцией восстановления города и предприятия, сообщил председатель Госкомэкополитики при главе Донецкой народной республики (ДНР) Роман Кишкань.

«В данной концепции представлены, в том числе, и перспективы развития части производств разрушенного в ходе боевых действий металлургического комбината „Азовсталь“. В концепцию входит и предполагаемая рекультивация объектов накопленного вреда», — цитирует Кишканя агентство URA.RU.

По словам чиновника, «Азовсталь» — наиболее сложный и опасный объект Мариуполя с точки зрения охраны окружающей среды. Его необходимо восстановить, так как в разрушенном состоянии он представляет угрозу для экологии. Например, для Азовского моря особо опасен гигантский шламонакопитель, расположенный в 600 метрах от берега.

В октябре глава государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко сообщал, что на территории «Азовстали» появятся четыре инфраструктурных объекта — индустриальный парк, технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр. Площадь осваиваемой территории составит свыше 1,5 тысячи гектаров, развитие проекта займет около трех лет. За это время на «Азовстали» должно появиться до 15 тысяч рабочих мест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сдавшиеся в плен боевики с «Азовстали» продолжают раскрывать новые страшные подробности своих преступлений.

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