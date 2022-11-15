«В Россию не вернется»: Юрий Бутусов уволился из Тетра имени Вахтангова

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 46

Главный режиссер Театра имени Вахтангова покинул границы РФ и свой пост

«В Россию не вернется»: Юрий Бутусов уволился из Тетра имени Вахтангова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem

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Оказалось, что Юрий Николаевич сам попросил освободить его от занимаемой должности главного режиссера театра и написал заявление.

Юрий Бутусов, который занимал пост главного режиссера Театра имени Вахтангова, уволился и покинул границы Российской Федерации, об этом эксклюзивно 5-tv.ru сообщила пресс-атташе Театра имени Евгения Вахтангова Елена Кузьмина.

«Юрий Николаевич находится за пределами России по собственной инициативе. Он прислал в понедельник в театр заявление об увольнении, поскольку в ближайшее время не вернется в Россию. Поэтому он попросил освободить его от занимаемой должности главного режиссера театра. Кирилл Игоревич Крок подписал это заявление. Спектакли создаются не только режиссером, но большой командой людей, работающих в театре. Спектакли — собственность театра. Поэтому они остаются в репертуаре», — заявила она.

Главным режиссером Вахтанговского театра Бутусов стал в сентябре 2018 года. Также он с 2011 по 2018 годы был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. Бутусов — постановщик более 40 спектаклей.

О том, как в Театре им. Вахтангова озвучили главные события предстоящего сезона — читайте в материале 5-tv.ru.

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