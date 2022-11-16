Директор частной клиники упал в ледяную воду Фонтанки после оживленного спора

Петербуржец сегодня упал в ледяную воду Фонтанки. Спасательная операция развернулась недалеко от Обуховского моста.

Сообщается, что посреди реки оказался 54-летний кандидат медицинских наук, директор частной клиники, которая находится рядом.

Незадолго до случившегося мужчина встретился на мосту со знакомым, более получаса они оживленно спорили.

Спасатели вытащили пострадавшего на сушу и пытались реанимировать — делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Затем приехала скорая. По нашей информации, мужчина жив и находится в больнице.