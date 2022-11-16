Директор частной клиники упал в ледяную воду Фонтанки после оживленного спора

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Жителю Петербурга понадобилось искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Петербуржец сегодня упал в ледяную воду Фонтанки. Спасательная операция развернулась недалеко от Обуховского моста.

Сообщается, что посреди реки оказался 54-летний кандидат медицинских наук, директор частной клиники, которая находится рядом.

Незадолго до случившегося мужчина встретился на мосту со знакомым, более получаса они оживленно спорили.

Спасатели вытащили пострадавшего на сушу и пытались реанимировать — делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Затем приехала скорая. По нашей информации, мужчина жив и находится в больнице.

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Директор частной клиники упал в ледяную воду Фонтанки после оживленного спора

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