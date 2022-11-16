Директор частной клиники упал в ледяную воду Фонтанки после оживленного спора
Жителю Петербурга понадобилось искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Петербуржец сегодня упал в ледяную воду Фонтанки. Спасательная операция развернулась недалеко от Обуховского моста.
Сообщается, что посреди реки оказался 54-летний кандидат медицинских наук, директор частной клиники, которая находится рядом.
Незадолго до случившегося мужчина встретился на мосту со знакомым, более получаса они оживленно спорили.
Спасатели вытащили пострадавшего на сушу и пытались реанимировать — делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Затем приехала скорая. По нашей информации, мужчина жив и находится в больнице.
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