Уже трудно сосчитать, сколько именно покушений на картины в музеях совершили вандалы в последние месяцы.

Сегодня от европейских вандалов, которые выдают себя за экоактивистов пострадала «Смерть и жизнь». Картину Климта в музее в Вене облили черной маслянистой жидкостью.

Картина хорошо защищена. Она не пострадала. Досталось только полу и стене музея.

Уже трудно сосчитать, сколько именно покушений на шедевры совершили активисты в последние месяцы. Работы Леонардо да Винчи, Боттичели, Ван Гога обливали томатным супом и швыряли в них торты. При этом всегда предусмотрительно выбирают те картины, которые хорошо защищены. Зная, что за это им ничего не будет.

Немецкие комики уже посмеялись над этим. Они воспроизвели теперь уже всем знакомый сюжет с одной лишь главной деталью: на этот раз вандалы выбрали не то полотно.