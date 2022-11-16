В США заявили, что упавшую в Польше ракету выпустили ВСУ

Информацию на условиях анонимности сообщили высокопоставленные чиновники американской администрации.

Упавшая на востоке Польши и убившая двух человек ракета была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает американское информагентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

«Трое официальных лиц США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время сокрушительного залпа по электроинфраструктуре Украины во вторник», — говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновники передали сведения на условиях анонимности, так как не уполномочены давать публичные комментарии.

До этого аналогичную версию инцидента выдвинул российский военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии 5-tv.ru он предположил, что на территорию Польши могли упасть украинские ракеты комплекса С-300, которыми ПВО Незалежной пыталась сбить российскую крылатую ракету.

Эксперт пояснил, что Украина использует устаревшие боеприпасы для своих зенитно-ракетных комплексов, которые обычно хранят не более 10-15 лет, но в украинской армии нередко превышают этот срок втрое. Поэтому поведение таких ракет непредсказуемо.

На этом основании Кнутов пришел к выводу, что украинский комплекс С-300 вел российскую крылатую ракету, но, скорее всего, потерял ее, из-за чего зенитные ракеты сбились с курса и упали на востоке Польши.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Польши Анджей Дуда не нашел данных, кто выпустил упавшие в стране ракеты.