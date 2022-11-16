В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки

Срок действия договоренностей по вывозу продовольствия из портов Украины истекает 19 ноября.

По возможному продлению зерновой сделки продолжается достаточно напряженная работа, окончательно ее перспективы станут известны после 19 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается шансов на продление (зерновой сделки — Прим. ред.), работа продолжается достаточно напряженная. Главным образом речь идет о той части договоренностей, которая была призвана обеспечить снятие ограничений на поставки российской продукции на зарубежные рынки. Интенсивно работают эксперты, проводятся достаточно конструктивные контакты с ООН. Давайте дождемся оставшиеся дни, чтобы понять результаты», — сказал он на брифинге.

Песков подтвердил, что срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября.

О «хороших перспективах» продления договора о вывозе продовольствия из украинских портов накануне заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как отметил Песков, российский и турецкий лидер находятся в постоянном контакте друг с другом.

«При необходимости Путин и Эрдоган согласовывают разговоры в течение часов. Здесь нет никакой проблемы, у них постоянная связь, и когда будет нужно, они возьмут трубки и переговорят друг с другом», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек ООН Антониу Гутерриш на полях саммита G20 клятвенно пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову снять ограничения на экспорт российского зерна и удобрений в рамках договоренностей по зерновой сделке.