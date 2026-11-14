Песков: Россия не будет ставить условия по составу переговорной группы от Европы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 24 0

По мнению пресс-секретаря президента, такие требования неправильны.

Какие страны Европы примут участие в переговорах по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Россия не намерена выдвигать требования к составу европейской группы для переговоров по Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с Telegram-каналом «Юнашев Live».

«Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе», — отметил он.

Песков также подчеркнул, что считает подобные требования неправильными.

При этом российская сторона заинтересована в диалоге с европейскими представителями. По словам пресс-секретаря президента, Москве важно понять, насколько позиция Европейского союза (ЕС) может помочь продвижению мирного процесса по Украине.

Вопрос о продолжении трехсторонних переговоров обсуждался на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в Кремле.

После 2,5 часа разговора Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе и договоренности провести новый раунд трехсторонних переговоров.

В то же время Киев настаивает на полноценном участии европейских представителей в переговорном процессе и призывает определиться с тем, кто именно будет представлять Европу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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