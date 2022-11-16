Российские авиастроители отправили ВС новые бомбардировщики
Партию новых Су-24 доставили Вооруженным силам России
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Самолеты уже прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы.
В российские войска передана очередная партия фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщается на сайте правительства.
«Партия новых самолетов Су-34 была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (входит в состав госкорпорации „Ростех“)», — говорится в сообщении.
Истребители были переданы в рамках решений координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, возникающих в ходе проведения специальной военной операции.
Су-34 — уникальная машина с высокими летно-техническими характеристиками, которая хорошо зарекомендовала себя в ходе реальных боевых действий.
В октябре российские истребители-бомбардировщики Су-34 отомстили за огонь по нашим вертолетам. О том, как это было — читайте в материале 5-tv.ru.
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