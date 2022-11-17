Кириенко и Турчак поздравили «Молодую гвардию Единой России» с 17-летием

«Молодая Гвардия Единой России» отпраздновала 17-летие. Членов организации поздравили первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Гости и участники торжества поприветствовали активистов, которые через несколько дней отправятся добровольцами в зону СВО. В их числе — федеральный координатор МГЕР по ПФО Андрей Капитонов.

«Мы те, кому не все равно. Мы первыми приехали волонтерами в Донбасс, мы сейчас максимально стараемся окружить заботой и вниманием семьи мобилизованных, помочь нашим ребятам на передовой. Это все мы», — отметил Капитонов.

Также координатор сказал, что сейчас добровольцы отправятся в Донбасс уже не в качестве волонтеров, а в качестве защитников родины.

По словам Кириенко, активисты, лидеры и участники «Молодой Гвардии Единой России» достойны памяти легендарной «Молодой гвардии». С марта вместе с активом «Волонтерской роты Боевого Братства» они работали в гуманитарных центрах, а также в Мариуполе, когда Вооруженные силы РФ освобождали город. Перебирались на вновь освобождаемые территории, где были нужнее.

«Вы помогли десяткам и сотням тысяч людей. Более двух с половиной тысяч людей вы нашли и помогли воссоединиться со своими семьями. Кого-то вытащили из подвалов, кого-то спасли от смерти, кому-то вовремя помогли оказать медицинскую помощь. Для всех этих людей — это понимание, что они не одни. Что есть люди, которые в любой трудной ситуации встанут рядом», — напомнил Кириенко.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что волонтеры «Молодой Гвардии», «Волонтерской Роты» всегда оказываются там, где они нужнее: на переправе с правого берега Херсонской области, на Крымском мосту после теракта.

«Каждый день несколько тысяч активистов „Молодой Гвардии“ выходят помогать и оказывать помощь детям, семьям, пожилым людям. Сегодня они помогают своими делами, ответственностью, профессионализмом, мужеством, потому что мы понимаем, что, к сожалению, среди волонтеров, которые работали в гуманитарных миссиях, у нас есть раненные и погибшие», — заключил Сергей Кириенко.

По мнению Андрея Турчака, тысячи молодогвардейцев прошли школу жизни. Он наградил добровольцев благодарностями от имени председателя партии «Единая Россия» за оказание помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Это не школа молодого политика, это не молодежный праймериз. Вы не испугались, проявили мужество. И это делали не только мужчины, но и прекрасная половина нашего человечества. Поэтому слова благодарности девчонкам, которые с первых дней плечом к плечу по всей географии СВО, по всем освобожденным территориям несли, несут и будут нести эту благородную миссию», — сказал Андрей Турчак.

По словам председателя МГЕР Антона Демидова, тысячи молодогвардейцев прошли путь от рядовых активистов до руководителей различных уровней.

«Наши волонтеры с 30 марта оказывают помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий. Сейчас наши активисты пошли добровольцами на специальную военную операцию — спасибо всем, кто находится на передовой и защищает жизни людей! Спасибо каждому, кто вместе с нами создает будущее России. Сегодня мы не празднуем, а двигаемся дальше! С днем рождения, команда!» — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Кириенко вручил паспорта РФ иностранным финалистам конкурса «Лидеры России».