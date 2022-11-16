Сергей Кириенко вручил паспорта РФ иностранным финалистам конкурса «Лидеры России»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 43

Участники из Израиля, Армении, Азербайджана и Казахстана изъявили желание проживать и работать в Российской Федерации.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Российские паспорта сегодня получили иностранные финалисты конкурса «Лидеры России». В Кремле Сергей Кириенко вручил документ 14-ти победителям. Среди них управленцы из Израиля, Армении, Азербайджана и Казахстана.

«Я очень рад вручить сегодня по поручению президента паспорта граждан Российской Федерации людям, которые волею судьбы проживали не на территории РФ. Каждый из вас делает свой выбор, это определяющее время, ваш выбор быть вместе с Россией. Звание гражданина РФ — почетное и очень ответственное, будьте достойны этой высокой чести», — заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В прошлом году для иностранцев, которые хотят жить и работать в России, в рамках конкурса организовали отдельное международное направление. С таким предложением выступил Владимир Путин. Участниками могут стать конкурсанты не старшее 55 лет, у которых есть хотя бы небольшой управленческий опыт.

Победители получают право на ускоренное оформление российского гражданства. В этом году организаторы получили более 10 тысяч заявок из 150-ти стран. Непосредственно в финале конкурс составлял около ста человек на место.

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