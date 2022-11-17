🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 ноября

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 ноября, убывающая Луна в Деве. День будет хорош для финансовых дел, самоанализа и серьезных разговоров, которые вы давно откладывали.

♈ Овен

Не бойтесь ничего и гоните прочь неуверенность, ведь все идет своим чередом, а вы прилагаете столько усилий, сколько требуется. Ваши мысли слишком хаотичны, направьте все размышления в нужное русло, чтобы не отвлекаться на мелочи. Если это сложно, то заведите личный дневник и запишите все, что накопилось за день.

Космический совет: остановите поток дурных мыслей.

♉ Телец

Отбросьте «что», «как» и «почему». У Вселенной есть план сделать вас счастливым, поддайтесь этому и примите все, что происходит вокруг вас. День обещает быть благоприятным для покупок и финансовых сделок.

Космический совет: разрешите себе быть счастливым.

♊ Близнецы

Ваше благополучие складывается из маленьких и таких простых радостей жизни: любимое лакомство, приятная беседа или прогулка на свежем воздухе. Стоит побаловать себя этим, ведь когда жизнь становится сплошным беспорядком, нужно бережнее относиться к себе.

Космический совет: порадуйте себя и отвлекитесь от забот.

♋ Рак

Не все бывает так, как вы того хотите, и этот факт необходимо принять. Звезды спешат предупредить, что вы рискуете потерять что-то ценное и важное, возможно, что грядет ссора с близким человеком. Будьте осторожны в выборе своих слов, они могут ранить.

Космический совет: думайте прежде, чем говорить.

♌ Лев

Жизнь — это процесс проб и ошибок. Инструкцию нам никто не дает, к сожалению. Будьте нежнее с собой и дайте себе возможность допустить несколько промахов. Ваши раны превратятся в мудрость, которая даст вам силы, необходимые для того, чтобы идти вперед.

Космический совет: разрешите себе совершить ошибки.

♍ Дева

Сегодня звезды вас просят благодарным за то, что у вас получается, и быть еще более благодарным за то, что не получается. У духа есть план. Вселенная всегда следит за тем, чтобы обстоятельства в вашей жизни приводили к благоприятному исходу. Отпустите то, что вам не принадлежит.

Космический совет: будьте благодарны судьбе.

♎ Весы

Вернитесь к своему списку желаний или бросьте кубик на карте мира и посмотрите, где он приземлится. Самое время отправиться в пусть и небольшое, краткосрочное, но путешествие. Ваша душа требует новых впечатлений, так дайте же их!

Космический совет: пора отправиться в путешествие.

♏ Скорпион

Ваши мечты и желания начинают переходить от непроявленного к физическому. Вы обнаружите, что вас окружают радость и красота, а ваши межличностные отношения являются источником большого счастья. Сделайте себе одолжение и дайте людям, которых вы любите, понять, насколько они особенны для вас в это время.

Космический совет: покажите близким, как вы цените их.

♐ Стрелец

Вы забываете, что только после дождя будет радуга. Вместо того, чтобы позволять эмоциям сбить вас с толку, подыграйте обстоятельствам. Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, чтобы чувствовать себя хорошо прямо сейчас.

Космический совет: подыграйте обстоятельствам, меньше эмоций.

♑ Козерог

Неважно, что делают другие или какие средства они используют, чтобы получить желаемое. Помните о своих долгосрочных целях и предпочитайте честность всему остальному. Таким образом, вы наконец сумеете вырваться из оков системы и пойти своим путем.

Космический совет: ваш внутренний компас ведет вас в правильном направлении.

♒ Водолей

Последние дни были похожи на катание на американских горках, и вы едва успели отдышаться. Вселенная спешит обрадовать, что сегодня все будет спокойнее. Сейчас находитесь в процессе переписывания своего жизненного сценария. Не допустите в него героев-злодеев.

Космический совет: будьте внимательны к окружающим.

♊ Рыбы

Вы много работали, но стоит поднажать еще немного, чтобы обрести долгожданное признание и получить все заслуженные лавры. Звезды обещают вам день, полный сюрпризов, при чем как приятных, так и не очень. Обратите внимание на то, к чему вас призывают прислушаться старшие товарищи.

Космический совет: прислушайтесь к словам мудрых и опытных.

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