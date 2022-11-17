«Держимся»: жена Павла Прилучного застряла в залитом пеной московском тоннеле

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Жена Павла Прилучного оказалась очевидцем пожара в московском тоннеле

Фото, видео: Instagram* / zepyur_brutyan

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Знаменитость торопилась по делам. Но планы пришлось перенести, ведь Зепюр Брутян оказалась в плену обстоятельств.

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян стала свидетелем пожара, произошедшего накануне в одном из московских тоннелей. Звезда сериалов торопилась по делам, но попав в подземелье, застряла.

ЧП произошло в Северо-Западном тоннеле в Москве. Накануне вечером там загорелся автомобиль. Движение остановилось. Прибывшие на место происшествия пожарные службы, стали тушить авто. Но, видимо, переусердствовали: пеной был залит весь тоннель, как будто кто-то решил устроить пенную вечеринку прямо на проезжей части.

«Держимся и не паникуем!» — сообщала интернет-пользователям Брутян в социальной сети.

Зепюр Брутян пришлось не один час простоять в тоннеле, прежде чем движение восстановилось.

К слову, с новоиспеченной супругой, 26-летней Зепюр Брутян, Прилучный познакомился несколько лет назад на съемках сериала. Но тогда коллеги фактически не общались. Потом они случайно пересеклись в торговом центре, и в этот раз у Павла Прилучного загорелась определенная «искорка». Он пригласил девушку на ужин и договорился о следующем свидании. А на третий день сделал предложение руки и сердца.

Пара поженилась этой весной, а в конце лета отпраздновали торжество в Армении. Теперь поговаривают о беременности Брутян. Поводом для слухов послужил свободный крой одежды девушки на одном из светских мероприятий. Хотя раньше актриса любила носить обтягивающую одежду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Павел Прилучный так быстро женился на Брутян.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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