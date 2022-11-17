Орлова призналась, через что пришлось пройти ради беременности на пятом десятке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 571

Ольга Орлова перед зачатием на пятом десятке прошла большое количество обследований

Орлова призналась, через что пришлось пройти ради беременности на пятом десятке

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Экс-солистка группы «Блестящие» устала выслушивать осуждения о своей беременности в 45 лет. Многие не только критикуют знаменитость за якобы поздние роды, но и убеждены — она носит накладной живот.

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова рассказала, через что ей пришлось пройти, чтобы забеременеть на пятом десятке. Многие интернет-пользователи с радостью восприняли новость о скором пополнении в семействе, но нашлись и те, кто осудил. Мол, в 45 лет рожать уже слишком поздно. И, вероятней всего, Орлова и вовсе не беременна, а живот накладной.

По словам артистки, на такой серьезный шаг она решилась, встретив достойного мужчину. Ее муж — некий бизнесмен Валерий. Чтобы зачатие произошло как можно скорее, беременность протекала хорошо и родился здоровый малыш, супруги долго ходили по кабинетам врачей.

«Я встретила мужчину своей мечты, с которым мы поняли, что нам очень бы хотелось родить ребенка. Мы оба прошли большое количество обследований, мы оба были настроены на хороший результат. Я — здоровая женщина, доктор мной доволен, а что еще нужно!» — призналась Орлова в социальной сети.

Ольга Орлова рассказала, как решилась на беременность на пятом десяткеОльга Орлова рассказала, как решилась на беременность на пятом десятке. Источник фото: Instagram* / olgaorlova1311

К слову, исходя из намеков Орловой, семья ожидает девочку. Какой срок у Орловой и когда ей рожать, она не сообщает. Но пока не готовится к появлению на свет малыша. Все необходимое она начнет покупать за месяц до родов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Ольга Орлова отметила 45-летие.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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