Орлова призналась, через что пришлось пройти ради беременности на пятом десятке

Экс-солистка группы «Блестящие» устала выслушивать осуждения о своей беременности в 45 лет. Многие не только критикуют знаменитость за якобы поздние роды, но и убеждены — она носит накладной живот.

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова рассказала, через что ей пришлось пройти, чтобы забеременеть на пятом десятке. Многие интернет-пользователи с радостью восприняли новость о скором пополнении в семействе, но нашлись и те, кто осудил. Мол, в 45 лет рожать уже слишком поздно. И, вероятней всего, Орлова и вовсе не беременна, а живот накладной.

По словам артистки, на такой серьезный шаг она решилась, встретив достойного мужчину. Ее муж — некий бизнесмен Валерий. Чтобы зачатие произошло как можно скорее, беременность протекала хорошо и родился здоровый малыш, супруги долго ходили по кабинетам врачей.

«Я встретила мужчину своей мечты, с которым мы поняли, что нам очень бы хотелось родить ребенка. Мы оба прошли большое количество обследований, мы оба были настроены на хороший результат. Я — здоровая женщина, доктор мной доволен, а что еще нужно!» — призналась Орлова в социальной сети.

Ольга Орлова рассказала, как решилась на беременность на пятом десятке. Источник фото: Instagram* / olgaorlova1311

К слову, исходя из намеков Орловой, семья ожидает девочку. Какой срок у Орловой и когда ей рожать, она не сообщает. Но пока не готовится к появлению на свет малыша. Все необходимое она начнет покупать за месяц до родов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Ольга Орлова отметила 45-летие.

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