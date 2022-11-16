Ваза почти за миллион рублей и интимное украшение: Орлова похвасталась подарками

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Ольга Орлова показала подарки от близких и друзей на день рождения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / olgaorlova1311

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Несмотря на интересное положение, певица с размахом отметила 45-летие. На мероприятии было много звездных гостей, которые не оставили ее без шикарных презентов.

Экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова, отметившая в минувшие выходные свои 45 лет, показала поклонникам подарки от звездных гостей и близких людей. Приглашенные не поскупились: стоимость некоторых подарков достигает почти миллион рублей.

Как сообщил StarHit.ru, Орлова стала обладательницей двух ваз, одна из которых стоит 833 тысячи рублей, другая — почти 95 тысяч рублей. Вместе с тем певице, которая активно делает ремонт в просторном загородном доме, подарили столовые приборы. Наверняка, к будущему новоселью.

Пополнился и гардероб Орловой. Ей подарили сияющее платье и шляпу. Также будущая мама стала обладательницей новой сумки. Кто-то из гостей вручил ей браслет с розой стоимостью 50 тысяч рублей. Кроме того, некоторые позаботились и том, чтобы артистка радовала красотой мужа, подарив цепочку на тело стоимость почти 30 тысяч рублей.

К слову, мероприятие Орлова решила отпраздновать в одном из московских ресторанов. Среди приглашенных была ее близкая подруга и коллега по «Дому-2» Ксения Бородина, супруга модельера Валентина Юдашкина Марина, певица Инна Маликова, звезда реалити Наталья Варвина. На сцене выступали Алексей Чумаков и Владимир Пресняков-младший.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как протекает беременность Ольги Орловой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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