Обаятельная и привлекательная: раскрыта личность новой девушки Брэда Питта

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 15

Опубликовано первое фото Брэда Питта и его реальной девушки

Обаятельная и привлекательная: раскрыта личность новой девушки Брэда Питта

Фото: www.globallookpress.com / Jorge Sanz

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер хочет найти спутницу, с которой проведет все оставшиеся годы, но в этом ему мешают обстоятельства.

У американского актера Брэда Питта, возможно, появилась новая пассия. Речь идет о фитнес-тренере Инес де Рамон. К слову, она бывшая жена артиста Пола Уэсли из «Дневников вампира». Недавно Питта и Инес засняли обнимающимся на улице. Парочку видели на концерте в Лос-Анджелесе, сообщают зарубежные таблоиды.

Поговаривают, что Питт всерьез увлечен эффектной брюнеткой. Он уже успел познакомить ее с коллегами по цеху и друзьями — Синди Кроуфорд и ее мужем Рэнди Гербером, а также с Шоном Пенном.

Рамон не только тренер, но и модель. Когда-то она работала с известными ювелирными брендами, а теперь следит за правильным питаниям богачей Лос-Анджелеса. Также она полиглот, знающий немецкий, английский, испанский, французский и итальянский языки, пишет KP.RU.

Один из приятелей актера говорил, что Брэд хочет найти спутницу, с которой будет до конца жизни. Однако шум и скандалы вокруг его имени не оставляют шансов на это. Папарацци раздувают сенсацию из встречи Питта с любой девушкой. Мужчина не хочет огласки в СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто решил отсудить у Питта 100 миллионов долларов.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.35
0.04 62.67
0.04
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 ноября

Последние новости

15:11
Обаятельная и привлекательная: раскрыта личность новой девушки Брэда Питта
15:01
В Москве на рынке «Садовод» произошел пожар
14:59
«Пора браться за наркоманов»: Захарова жестко высмеяла Зеленского
14:52
«Не выкарабкаться»: чем может обернуться для Ефременковой депрессия после родов
14:46
«Только такой»: Роднина поделилась воспоминаниями об умершем фигуристе Горшкове
14:40
Британцы раскритиковали Зеленского за обвинения в адрес России: «Маньяк»

Сейчас читают

«Отчаяние переполняет меня»: очевидцы рассказали о моменте падения украинской ракеты в Польше
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
Тест: как распознать алкоголика за одно застолье
3 самых глупых и вредных "оздоравливающих" совета из интернета

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика