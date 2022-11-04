Не поделили бизнес: Энистон решила отсудить у Питта 100 миллионов долларов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Дженнифер Энистон хочет подать на Брэда Питта судебный иск на 100 миллионов долларов

Не поделили бизнес: Энистон решила отсудить у Питта 100 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

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Голливудские актеры были в браке пять лет. Им удавалось не только ладить дома, но и удачно вести бизнес.

Голливудская звезда Дженнифер Энистон решила подать в суд на экс-супруга Брэда Питта спустя 17 лет после развода. Американской актрисе не понравилось, что он без ее ведома затеял продажу общего бизнеса и потребовала вернуть причитающиеся ей дивиденды.

Энистон была в браке с Питтом пять лет. В 2005 году одна из самых красивых пар Голливуда развелась. До разрыва они основали продюсерскую компанию, которая занималась кино, сериалами и другими проектами. Семейное дело приносило немалый доход. Но после развода Питт решил оставить компанию себе. Энистон никак не комментировала желание экс-возлюбленного. Спустя годы актер решил продать актив. Узнав об этом, Энистон возмутилась.

Теперь она намерена решить вопрос с фирмой через суд. По словам актрисы, за все эти годы экс-муж должен ей 100 миллионов долларов, и отступать она не планирует.

«Она была соавтором и основателем. И хотя, технически он достался Брэду, она не получила заслуженного признания за то, что построила его с нуля», — рассказал приближенный к Дженнифер Энистон источник изданию Marca.

Если актриса все же подаст в суд, то иск станет вторым для Питта. Недавно его бывшая жена, актриса Анджелина Джоли обвинила его в домашнем насилии и решила привлечь его к ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Брэд Питт отреагировал на новый иск Анджелины Джоли.

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