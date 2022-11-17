Жестокость или необходимость: опасны ли «мягкие лапки» для жизни вашего кота

Сейчас такая операция становится все более популярной.

«Мягкие лапки» — операция по удалению когтей, которую проводят котам и кошкам. Однако не все знают, что на самом деле она представляет собой удаление фаланг пальцев, на которых растут когти. Даже несмотря на это, некоторые владельцы пушистых считают хирургическое вмешательство отличным решением для защиты мебели, обоев, ковров от когтей своих питомцев. Ветеринарный врач Мария Скиданова в беседе с Сибкрай.ru рассказала, насколько опасна эта процедура.

Эксперт объяснила, что чаще всего с просьбой провести эту операцию обращаются люди, у которых животное портит мебель, обои, или проявляет агрессию к ребенку. Скиданова уверена: такая процедура несет в себе больше рисков, чем пользы. Она добавила, что кошки — пальцеходящие животные, то есть во время движения они опираются на пальчики. Таким образом, удаление одной из фаланг — вмешательство в анатомию животного, которая создавалась природой в течение долгого времени.

Во время операции удаляется фаланга и часть сустава. Это должно быть сделано при помощи скальпеля, однако зачастую вмешательство проводится путем отстригания кусачками для стрижки когтей. В таком случае страдает сам сустав, а при неправильном закрытии кожным лоскутом происходит сильное натяжение тканей, что мешает правильному заживлению и сращиванию иссеченного края.

«Животные, которым сделали операцию, вообще не понимают, как передвигаться, как пользоваться этой „культей“, и для них это очень большой стресс. Многими ветеринарами, и мною в том числе, это вмешательство в естественное строение животного воспринимается как лишение его полноценной жизни с целью пожалеть мебель», — отметила ветеринар.

Скиданова отметила, что операция может быть проведена, если есть какая-то травма. В таком случае нужно учитывать риски послеоперационных осложнений, которые могут проявиться при неправильной обработке швов, нарушении правил септики и асептики.

В некоторых штатах в США операция «мягкие лапки» по просьбе хозяев запрещена законом. Кошки — хищники, для них иметь когти — это естественно. Хозяевам пушистиков нужно заранее организовать пространство так, чтобы животное знало, что у него есть свой уголок, обеспечить ему когтеточку и поощрять ее использование.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Петербурге появилась очередь в салоны красоты для животных. Услуги предлагают разнообразные — стразы в уши, окрашивание шерсти, наращивание когтей. Вот только безопасны ли для животных такие манипуляции?