В Петербурге представили мемориальную доску профессору Владиславу Баранову

В НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта прошла конференция, приуроченная ко дню рождения основателя отечественной школы пренатальной диагностики, члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора Владислава Сергеевича Баранова.

Ученого с мировым именем не стало 1 сентября 2022 года. Чтобы увековечить память выдающегося генетика, его ученики и последователи инициировали установку мемориальной доски, посвященной В. С. Баранову. Ее представили в рамках научной конференции.

«Личный вклад Владислава Сергеевича Баранова в развитие городской системы здравоохранения Санкт-Петербурга неоценим. Под его руководством была организована служба пренатальной диагностики Петербурга. Он одним из первых внедрил методы ДНК-диагностики в клиническую практику и подготовил целую плеяду высококвалифицированных специалистов», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Николаевич Эргашев.

Пренатальная генетика была ключевым направлением в исследованиях В. С. Баранова. А коллектив НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта продолжает развивать заложенные профессором Барановым традиции.

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