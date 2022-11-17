Названы причины жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 1 688

Аварийная посадка произошла в Жигаловском районе региона. Экипаж направлялся в Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

Названы причины жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области

Фото: © РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Стали известны причины жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области. По данным 5-tv.ru, при пролете винтокрылая машина оказалась в снежном заряде — интенсивном снегопаде. Резкое усиление ветра увеличило угол наклона Ми-8, при котором он мог нормально держаться в воздухе.

Члены экипажа попытались выровнять вертолет, но тот сильно просел вниз, задев деревья, а затем опрокинулся на левый бок. В результате инцидента пострадали командир судна, а также бортовой механик. Техника серьезно повреждена и частично разрушена. До этого сообщалось, что к месту аварийной посадки вылетел спасательный вертолет. Экипаж Ми-8 направлялся в Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

Это второе крушение вертолета в России, которое вызвало громкий резонанс в прессе. До этого крушение вертолета произошло в в Костромской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасали людей после крушения вертолета под Костромой.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.35
0.04 62.67
0.04
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 ноября

Последние новости

13:44
В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ снаряды попали в частный жилой дом
13:35
Сочетание невероятное: Журова рассказала об уникальных качествах Горшкова
13:22
Генеральным директором телеканала СТС станет Александр Акопов
13:08
Сестра Андрея Губина подтвердила информацию о неизлечимой болезни певца
12:56
Артур Таймазов: исключение паралимпийцев России из МПК убивает спорт
12:46
Названа причина смерти президента Федерации фигурного катания РФ Горшкова

Сейчас читают

Мама не любила? Почему Тимур Батрутдинов не может найти невесту
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
Тест: как распознать алкоголика за одно застолье
3 самых глупых и вредных "оздоравливающих" совета из интернета

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика