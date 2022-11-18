Названы продукты, которые ускоряют наступление старческого слабоумия

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 76

Врач Гадзиян: газировка и соевый соус приближают закупорку артерий

Названы продукты, которые ускоряют наступление старческого слабоумия

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Knauer

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Более того, они способствуют возникновению онкологических заболеваний.

Существует ряд продуктов, которые очень вредны для организма. Поэтому от них лучше совсем отказаться. Об этом рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян.

Например, газировка и различные лимонады способствуют возникновению онкологических заболеваний и ускоряют приближение старческого слабоумия.

«Хотя сладкое для мозга — необходимость, в газировке чрезвычайно большая концентрация сахарозы, и о таком питье следует поскорее забыть», — объяснил врач в своем Telegram-канале.

Как пишет «Российская газета», также врагом для человеческого организма являются жареные продукты, которые провоцируют закупорку артерий и ослабление функционирования головного мозга, а также болезнь Альцгеймера. При этом неважно, какой именно продукт вы съели, потому что после обработки они одинаково вредны. В них содержится большое количество жиров, канцерогенных веществ, которые приводят к воспалительным процессам.

Любителям соевого соуса Марк Гадзиян напомнил, что в одной столовой ложке этого элемента азиатской кухни содержится чуть менее половины суточной нормы соли. По словам специалиста, последние исследования подтвердили, что гипертоническая болезнь, которая появляется из-за натрийсодержащих продуктов (в том числе соевого соуса) и соли, негативно влияет на кровообращение.

Как ранее писал 5-tv.ru, диетологи не советуют увлекаться фастфудом для того, чтобы избежать ряда заболеваний.

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