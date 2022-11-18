Останутся с носом: в НАТО боятся будущих поставок оружия на Украину

Никто не был готов, что помощь киевскому режиму может перерасти в катастрофу.

Страны НАТО боятся, что из-за регулярных поставок вооружений на Украину, их собственные ресурсы обороны останутся без основного военного оборудования. Об этом сообщили обозреватели Джек Детш и Эми Макиннон в Foreign Policy со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

«Я думаю, теперь все достаточно обеспокоены», — приводит издание слова чиновника НАТО.

Сейчас в альянсе регулярно дискутируют о том, как будет вестись поддержка членов организации в случае достижения нижнего уровня их запасов. Отмечается, что несмотря на эти опасения генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг все равно призывает продолжать военную помощь Украине.

«НАТО на самом деле не планирует вести подобные конфликты, и под этим я подразумеваю войны со сверхинтенсивным использованием артиллерийских систем и большого количества танковых и артиллерийских снарядов. Мы никогда не были готовы к такого рода войне», — объяснил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган.

Сейчас в Вашингтоне говорят о том, что администрация украинского президента вместе с союзниками должны были лучше подготовить и увеличить свое производство военного оборудования. Теперь производители вооружений переживают, что украинский конфликт закончится раньше, чем они выполнят все заказы, а Европа не желает увеличивать производство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США ненавидят Зеленского из-за попытки начать Третью мировую войну.