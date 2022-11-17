Польские чиновники недовольны тем, что власти страны покрывают Киев после ракетного удара, произошедшего 15 ноября в населенном пункте Пшеводув и убившего двух человек.

Так, глава городского совета Люблина Ярослав Пакула в социальных сетях публично призвал пересмотреть политику Польши в отношении Украины, пишет aif.ru.

По словам чиновника, упавшие ракеты точно принадлежат Украине. Причем они не могли быть запущены по ошибке. Цель Киева ясна — выставить Россию агрессором.

«Очевидно, что это украинская ракета. Очевидно, что это провокация со стороны властей Украины. Ракета не могла по ошибке быть пущена на 100 километров в противоположную сторону. Цель — ускорить поставки вооружений на Украину, запугать Европу страшной Россией», — цитирует издание заявление чиновника.

С главой городского совета Люблина солидарны многие местные чиновники. Они считают, что президент Польши Анджей Дуда «покрывает» киевский режим и «рассказывает сказки».

К слову, ранее Анджей Дуда назвал падение ракет на территории Польши «несчастным случаем», а польский МИД вообще сразу после инцидента без каких-либо доказательств или расследований обвинил в происходящем Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пользователи социальных сетей возненавидели президента Украины Владимира Зеленского после слов о падении ракет в Польше.