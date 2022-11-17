Тиктокер Настя Рыжик стала жертвой мошенников после жаркого танца с Басковым

Девушка обратилась за помощью к настоящим правоохранителям после общения с самозванцами.

Популярная в TikTok блогер Настя Рыжик (Анастасия Балашова) стала жертвой телефонных мошенников. Как стало известно 5-tv.ru, 20-летней девушке позвонил якобы представитель Следственного комитета, который убедил ее, будто ее счета находятся в опасности.

Любезный сотрудник предложил Насте Рыжик обезопасить свои деньги по очень простой схеме — перевести их на его карту. Блогер перевела неизвестному около 900 тысяч рублей и только потом поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Удастся ли Насте Рыжик вернуть свои деньги — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настю Рыжик заметили за жарким танцем в ночном клубе с Николаем Басковым. На видео натуральный блондин так и кружился вокруг юной красотки. Она, кажется, была в восторге.