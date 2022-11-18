Неизвестные обокрали тосканскую виллу Олега Тинькова

Сообщается, что злоумышленники вынесли драгоценности, сумки и часы на несколько сотен тысяч евро.

В тосканскую виллу бизнесмена Олега Тинькова в Форте-дей-Марми пробрались неизвестные и вынесли оттуда ценные вещи. Об этом сообщает агентство Adnkronos.

Известно, что злоумышленники украли драгоценности, сумки и часы на сумму в несколько сотен тысяч евро. По предварительным данным СМИ, неизвестных было трое. Они каким-то образом обошли систему охраны, пока на территории не было ни души. Также отмечается, что троица взломала сейфы.

Только поутру охранник заметил следы от взлома. Пока сам предприниматель не дал комментариев насчет произошедшего. Как сообщает Adnkronos, Олег Тиньков сейчас находится в Мексике со своей семьей.

В конце октября Тиньков публично отказался от гражданства Российской Федерации. Основатель и экс-владелец «Тинькофф Банка» опубликовал в социальной сети документ, подтверждающий это.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как психолог объяснила решение Олега Тинькова.