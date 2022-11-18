В Киеве зафиксировали рекорд по отключению электричества

В Киеве наступил полный блэкаут! Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на национальную энергокомпанию, в городе зафиксированы рекордные отключения электроэнергии.

Во мрак погрузились улицы, дома и объекты инфраструктуры. Ранее введенные графики аварийных отключений практически не действуют.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию.

И сегодня стало известно о диверсии в Одесской области. Там неизвестные подорвали железнодорожные пути. Из-за разрушенного полотна встал грузовой поезд.