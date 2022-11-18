В Киеве зафиксировали рекорд по отключению электричества
Во мрак в украинской столице погрузились улицы, дома и объекты инфраструктуры — полный блэкаут.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov; 5-tv.ru
В Киеве наступил полный блэкаут! Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на национальную энергокомпанию, в городе зафиксированы рекордные отключения электроэнергии.
Во мрак погрузились улицы, дома и объекты инфраструктуры. Ранее введенные графики аварийных отключений практически не действуют.
Сейчас энергетики работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию.
И сегодня стало известно о диверсии в Одесской области. Там неизвестные подорвали железнодорожные пути. Из-за разрушенного полотна встал грузовой поезд.
79%
0.04 62.57
-0.10
Нашли ошибку?