США призвали ЕС быть осторожными в словах о падении ракет в Польше

Видимо, за океаном чего-то боятся, раз обращаются с подобными просьбами к европейским союзникам.

Соединенные Штаты попросили европейских союзников и окружение президента Украины Владимира Зеленского быть осторожнее в высказываниях о падении ракет в Польше. Об этом сообщило издание Politico.

По информации обозревателей, за последние пару дней высокопоставленные чиновники США призвали союзников по Североатлантическому альянсу «воздержаться от категоричных заявлений», пока не завершится официальное расследование.

Журналисты подчеркнули, что в американской и украинской риторике видны серьезные расхождения по причинам произошедшего на польско-украинской границе. В правящих американских кругах эти различия занижаются. В материале сказано, что прогнозируемое замедление боевых действий в зимний период может обернуться тем, что между Киевом и Вашингтоном станет больше разногласий.

Бывший сотрудник Госдепа Хизер Конли, которая специализировалась на европейских проблемах, заявила, что ракетный инцидент на польской территории стал «по-настоящему важным испытанием» для Штатов их союзников по НАТО и Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как польские чиновники взбунтовались из-за потакания Украине.